Martin Kobylanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kobylanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Kobylanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Kobylanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Kobylanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kobylanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kobylanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kobylanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kobylanski 8 Mart 1994 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Kobylański şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kobylanski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tenet Football yapmaktadır. Martin Kobylanski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Kobylanski'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Kobylanski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kobylanski10/

Martin Kobylanskiboyu ve yaşı kaç

Martin Kobylanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kobylanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Kobylanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kobylanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında E. Cottbus Alt.

1 Temmuz 2008 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2010 yılında E. Cottbus U19

31 Ağu 2012 yılında W. Bremen II

7 Ocak 2014 yılında W. Bremen

28 Ağu 2014 yılında Union Berlin

30 Haziran 2015 yılında W. Bremen

8 Şubat 2016 yılında Lechia Gdansk

30 Ocak 2017 yılında Pr. Münster

30 Haziran 2017 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2019 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Martin Kobylanski kimdir

Martin Kobylanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kobylanski şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hannover 96 (1998-2000), FC Energie Cottbus (2000-2012)

Martin Kobylanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Martin Kobylanski nereli

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