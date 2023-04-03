Martin Kobza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kobza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kobza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Kobza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Kobza 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Kobza Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Kobza'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Kobza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Kobza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2020 yılında MFK Karvina B
Martin Kobza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Kobza şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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