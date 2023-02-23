Martin Konczkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Konczkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Konczkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Konczkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Konczkowski 14 Eylül 1993 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Konczkowski Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Martin Konczkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Konczkowski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Konczkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Konczkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Konczkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Konczkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ruch Chorzow II

1 Temmuz 2012 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2017 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Martin Konczkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Konczkowski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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