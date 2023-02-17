Martin Koscelnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Koscelnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Koscelnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Koscelnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Koscelnik 2 Mart 1995 tarihinde Vranov nad Topľou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Koscelník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Koscelnik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Martin Koscelnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Koscelnik'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Koscelnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Koscelnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Koscelnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Koscelnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Michalovce

1 Temmuz 2018 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Martin Koscelnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Koscelnik şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Martin Koscelnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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