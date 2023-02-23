Martin Kostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Kostal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Kostal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Martin Kostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Kostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kostal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kostal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kostal 23 Şubat 1996 tarihinde Nové Zámky şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Košťál şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kostal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Martin Kostal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Kostal'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Kostal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kostal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Kostal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kostal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Trnava

10 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

21 Ocak 2019 yılında Jagiellonia

27 Ağustos 2020 yılında FK Senica

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

27 Ocak 2022 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

19 Ocak 2023 yılında Sandecja

Martin Kostal kimdir

Martin Kostal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kostal şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FKM Nové Zámky, FC Nitra

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Kostal nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Lukas Brambilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Brambilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Brambilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Brambilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukasz Winiarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Winiarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukasz Winiarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Winiarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Winciersz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Winciersz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Winciersz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Winciersz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi