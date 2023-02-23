Martin Kostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kostal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kostal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kostal 23 Şubat 1996 tarihinde Nové Zámky şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Košťál şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kostal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Martin Kostal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Kostal'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Kostal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kostal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Kostal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kostal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Trnava

10 Temmuz 2017 yılında Wisla Krakow

21 Ocak 2019 yılında Jagiellonia

27 Ağustos 2020 yılında FK Senica

30 Haziran 2021 yılında Jagiellonia

27 Ocak 2022 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

19 Ocak 2023 yılında Sandecja

Martin Kostal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kostal şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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