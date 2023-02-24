Martin Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kostov 23 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Савов Костов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kostov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Kostov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Kostov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chepinets

1 Temmuz 2016 yılında Germaneya

1 Temmuz 2017 yılında Strumska Slava

Martin Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kostov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.