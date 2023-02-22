Martin Kouril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kouril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kouril adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kouril Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kouril 24 Şubat 1991 tarihinde Jablonec nad Nisou şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Kouřil şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kouril Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Martin Kouril, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Kouril'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Kouril Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kouril isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Kouril Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kouril futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Jablonec B

31 Temmuz 2012 yılında Jablonec n. J.

13 Şubat 2013 yılında Varnsdorf

1 Şubat 2015 yılında Banik Ostrava

14 Temmuz 2016 yılında Jablonec

27 Ocak 2017 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2017 yılında Jablonec

10 Ocak 2018 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2018 yılında Jablonec

1 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

8 Temmuz 2019 yılında Karvina

20 Şubat 2020 yılında Varnsdorf

31 Temmuz 2020 yılında Karvina

5 Ekim 2020 yılında Varnsdorf

Martin Kouril Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kouril şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Jablonec (1998 - 2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.