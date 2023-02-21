Martin Kralik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kralik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kralik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kralik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kralik 3 Nisan 1995 tarihinde Prievidza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Králik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kralik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Kralik'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Kralik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kralik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Kralik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kralik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında MSK Zilina

3 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

Martin Kralik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kralik şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Kralik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Prievidza (bis 2009)

Slovakya takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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