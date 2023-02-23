Martin Kreuzriegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kreuzriegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kreuzriegler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kreuzriegler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kreuzriegler 10 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kreuzriegler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Martin Kreuzriegler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Kreuzriegler'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Kreuzriegler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kreuzriegler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Kreuzriegler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kreuzriegler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Linz U15

1 Temmuz 2009 yılında Linz U17

1 Temmuz 2010 yılında FAL U18

1 Temmuz 2012 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2013 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2014 yılında SV Horn

1 Temmuz 2015 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2016 yılında FAC

1 Temmuz 2017 yılında Hibernians FC

1 Temmuz 2018 yılında Blau Weiss Linz

25 Haziran 2020 yılında Sandefjord

25 Ocak 2022 yılında Widzew Lodz

Martin Kreuzriegler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kreuzriegler şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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