Martin Krienzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Krienzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Krienzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Krienzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Krienzer 12 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Krienzer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Martin Krienzer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Krienzer'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Krienzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Krienzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Krienzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Krienzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2010 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2016 yılında Sturm Graz II

3 Ağu 2020 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2021 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz

1 Ocak 2022 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Martin Krienzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Krienzer şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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