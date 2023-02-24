Martin Kroner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kroner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kroner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kroner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kroner 10 Temmuz 1993 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kroner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Kroner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Kroner'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Kroner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kroner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Kroner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kroner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Vác U17

1 Temmuz 2009 yılında Vác U19

1 Şubat 2011 yılında Vác

19 Nisan 2013 yılında Létavértes SC 97

8 Temmuz 2013 yılında Debrecen

1 Temmuz 2014 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2015 yılında Debrecen

28 Temmuz 2015 yılında Zalaegerszeg

31 Ağustos 2017 yılında Vác

1 Şubat 2018 yılında Zalaegerszeg

10 Temmuz 2018 yılında Budafoki MTE

30 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC

1 Temmuz 2022 yılında Soroksár

Martin Kroner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kroner şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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