Martin Kuittinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Kuittinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Kuittinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Kuittinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Kuittinen 24 Kasım 1997 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Cristian Kuittinen Zbijewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Kuittinen Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFA yapmaktadır. Martin Kuittinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Kuittinen'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 1 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Kuittinen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinkuittinen/

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Martin Kuittinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Kuittinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Kuittinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Kuittinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Valladolid Alt.

1 Ocak 2017 yılında Sintrense

1 Temmuz 2017 yılında Águias Moradal

1 Eylül 2018 yılında Sintrense

7 Nisan 2019 yılında Víkingur Ó.

15 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında Zimbru Chisinau

Martin Kuittinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Kuittinen şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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