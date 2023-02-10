Martin Luciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Luciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Luciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Luciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Luciano 12 Ağu 2003 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Abel Luciano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Luciano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Martin Luciano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Luciano'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Luciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Luciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Luciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Luciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Newell's II

1 Ocak 2022 yılında Newell's

Martin Luciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Luciano şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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