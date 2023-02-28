Martin Luptak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Luptak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Luptak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Luptak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Luptak 28 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Ľupták şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Luptak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young talents yapmaktadır. Martin Luptak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Luptak'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Luptak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Luptak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Luptak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Luptak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Podbrezova U19

1 Ocak 2021 yılında Podbrezova

Martin Luptak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Luptak şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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