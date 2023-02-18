Martin Magister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Magister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Magister adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Magister Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Magister {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Magister Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Magister, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Magister'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Magister Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Magister isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Magister Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Magister Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Magister şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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