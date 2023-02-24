Martin Majnovics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Majnovics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Majnovics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Majnovics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Majnovics 26 Ekim 2000 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Majnovics Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNLIMITED SOCCER yapmaktadır. Martin Majnovics, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Majnovics'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Majnovics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Majnovics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Majnovics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Majnovics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2014 yılında Mattersburg Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2015 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2016 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2018 yılında Mattersburg II

5 Ekim 2020 yılında SKN St. Pölten

22 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

7 Şubat 2022 yılında SV Horn

30 Haziran 2022 yılında Zalaegerszeg

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC

Martin Majnovics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Majnovics şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Martin Majnovics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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