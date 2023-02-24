Martin Maksimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Maksimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Maksimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Maksimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Maksimov 14 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Господинов Максимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Maksimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Maksimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Maksimov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Maksimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Maksimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Maksimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Maksimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dob. Dobrich

Martin Maksimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Maksimov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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