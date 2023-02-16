Martin Mannel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mannel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Mannel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Mannel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Mannel 16 Mart 1988 tarihinde Hennigsdorf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Mannel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neubauer 13 GmbH yapmaktadır. Martin Mannel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Martin Mannel'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Mannel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Martin_Maennel

Martin Mannel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Mannel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Mannel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Mannel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2004 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2006 yılında E. Cottbus II

1 Temmuz 2007 yılında Energie Cottbus

1 Temmuz 2008 yılında Aue

Martin Mannel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Mannel şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Mannel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSV Velten, SC Oberhavel Velten, FC Energie Cottbus

Almanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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