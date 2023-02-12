Martin Merquelanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Merquelanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Merquelanz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Merquelanz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Merquelanz 12 Haziran 1995 tarihinde Irún şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Merquelanz Castellanos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Merquelanz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Martin Merquelanz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 14 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Martin Merquelanz'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Merquelanz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/merquelanz11/

Martin Merquelanz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Merquelanz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Merquelanz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Merquelanz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

14 Ağu 2018 yılında Sociedad

19 Temmuz 2019 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında Sociedad

10 Ağu 2021 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2022 yılında Sociedad

Martin Merquelanz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Merquelanz şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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