Martin Mihaylov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mihaylov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Mihaylov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Mihaylov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Mihaylov 3 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Митков Михайлов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Mihaylov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Martin Mihaylov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Mihaylov'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Mihaylov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Mihaylov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Mihaylov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Mihaylov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2021 yılında Hebar P.

Martin Mihaylov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Mihaylov şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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