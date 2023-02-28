Martin Mikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Mikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Mikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Mikovic 12 Eylül 1990 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Mikovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Mikovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Martin Mikovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Mikovic'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Mikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Mikovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Mikovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Mikovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Spartak Trnava

28 Şubat 2017 yılında Termalica

7 Ağustos 2020 yılında Spartak Trnava

Martin Mikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Mikovic şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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