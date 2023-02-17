Martin Milec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Milec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Milec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Milec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Milec 20 Eylül 1991 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Milec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Martin Milec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 6 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Milec'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Milec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Milec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Milec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Milec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2014 yılında Standard Liège

24 Ocak 2016 yılında Roda JC

30 Haziran 2017 yılında Standard Liège

6 Ağu 2017 yılında NK Maribor

Martin Milec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Milec şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Martin Milec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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