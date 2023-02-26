Martin Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Miller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Miller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Miller 25 Eylül 1997 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Miller Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Martin Miller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Miller'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Miller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Miller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Miller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Miller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında JK Luunja

31 Aralık 2014 yılında JK Tammeka U19

1 Ocak 2015 yılında JK Tammeka

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

Martin Miller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Miller şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Miller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka (-2014)

Estonya takımında 17 numaralı formasıyla 23 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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