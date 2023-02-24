Martin Milushev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Milushev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Milushev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Milushev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Milushev 28 Ocak 2002 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Константинов Милушев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Milushev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Milushev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Milushev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Milushev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Milushev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Milushev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Milushev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Cherno More

1 Temmuz 2022 yılında Dob. Dobrich

31 Mayıs 2023 yılında Cherno More

Martin Milushev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Milushev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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