Martin Mircevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mircevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Mircevski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Mircevski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Mircevski 11 Şubat 1997 tarihinde Bitola şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Мирчевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Mircevski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Mircevski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Mircevski'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Mircevski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Mircevski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Mircevski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Mircevski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Pelister Bitola

6 Eylül 2017 yılında Pobeda Prilep

1 Ocak 2018 yılında Belasica

1 Temmuz 2018 yılında KF Trepca 89

18 Ocak 2019 yılında Belasica

4 Eylül 2020 yılında Vardar

1 Temmuz 2021 yılında Akad. Pandev

29 Ocak 2022 yılında FK TSC

Martin Mircevski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Mircevski şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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