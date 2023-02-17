Martin Moormann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Moormann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Moormann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Moormann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Moormann 30 Nisan 2001 tarihinde Stockerau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Moormann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Partners for Soccer yapmaktadır. Martin Moormann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Moormann'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Moormann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Moormann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Moormann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Moormann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Horn Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U18

1 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien II

1 Kasım 2021 yılında Rapid Wien

Martin Moormann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Moormann şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Moormann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Sierndorf (2007-)

Avusturya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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