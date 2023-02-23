Martin Moran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Moran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Moran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Moran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Moran 30 Ağustos 2001 tarihinde La Chorrera şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Panama uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Moran Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Martin Moran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Moran'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Moran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Moran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Moran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Moran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Independiente

28 Şubat 2022 yılında Etar

30 Haziran 2023 yılında Independiente

Martin Moran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Moran şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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