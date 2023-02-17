Martin Murg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Murg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Murg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Murg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Murg 20 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Murg Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Murg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Murg'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Murg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Murg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Murg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Murg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında GAK Juniors

1 Ocak 2022 yılında GAK 1902 II

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Martin Murg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Murg şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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