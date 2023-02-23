Martin Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Nikolov 10 Ekim 1993 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Цветанов Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Nikolov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Nikolov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Nikolov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2017 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2019 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2021 yılında Botev Vratsa

16 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

Martin Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Nikolov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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