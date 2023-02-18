Martin Novakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Novakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Novakovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Novakovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Novakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Novakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Novakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Novakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Novakovic 5 Ocak 2001 tarihinde Zaječar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Новаковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Novakovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Novakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Novakovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Novakovicboyu ve yaşı kaç

Martin Novakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Novakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Novakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Novakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

24 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2020 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız U19

17 Eylül 2021 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2021 yılında Kızılyıldız U19

4 Şubat 2022 yılında Vozdovac

1 Şubat 2023 yılında Macva

Martin Novakovic kimdir

Martin Novakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Novakovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Martin Novakovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Martin Novakovic nereli

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