Martin Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ortega 20 Ağu 1999 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ortega Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Martin Ortega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Ortega'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2017 yılında Quilmes

8 Temmuz 2022 yılında Tigre

Martin Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ortega şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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