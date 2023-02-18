Martin Pajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Pajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Pajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Pajic 11 Kasım 1999 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Martin Pajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Pajic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFN yapmaktadır. Martin Pajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Pajic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Pajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Pajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Pajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Pajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka U17

12 Ağu 2016 yılında Medjimurje

1 Temmuz 2019 yılında HNK Sibenik

3 Ağu 2021 yılında Pafos FC

22 Temmuz 2022 yılında HNK Sibenik

Martin Pajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Pajic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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