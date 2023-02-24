Martin Panev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Panev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Panev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Panev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Panev 9 Temmuz 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Красимиров Панев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Panev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Panev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Panev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Panev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Panev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Panev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Panev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Panev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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