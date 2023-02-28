Martin Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Parra 1 Eylül 2000 tarihinde Talcahuano şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Martín Cristian Alonso Parra Plaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Parra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Martin Parra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Parra'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Parra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.parra1/

Martin Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Huachipato

7 Şubat 2022 yılında U. San Martín

10 Haziran 2022 yılında Huachipato

18 Temmuz 2022 yılında U. de Chile

31 Aralık 2022 yılında Huachipato

Martin Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Parra şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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