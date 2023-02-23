Martin Paskalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Paskalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Paskalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Paskalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Paskalev 25 Aralık 2001 tarihinde Svilengrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Красимиров Паскалев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Paskalev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Paskalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Paskalev'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Paskalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Paskalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Paskalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Paskalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Spartak Varna

30 Haziran 2021 yılında Lok. Plovdiv

Martin Paskalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Paskalev şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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