Martin Pecar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pecar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Pecar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Pecar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Pecar 5 Temmuz 2002 tarihinde Izola şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Pečar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Pecar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Martin Pecar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Pecar'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Martin Pecar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martin_pecar/

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Martin Pecar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Pecar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Pecar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Pecar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olimpija U19

14 Ağu 2018 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2019 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2021 yılında E. Frankfurt

7 Şubat 2022 yılında Austria Wien

30 Haziran 2022 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Martin Pecar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Pecar şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Pecar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MNK Izola, FC Luka Koper (-12/2017), NK Olimpija Ljubljana (01/2018-06/2018), Eintracht Frankfurt (2018-2021)

Slovenya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

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