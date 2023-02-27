Martin Perez Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perez Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Perez Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Perez Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Perez Guedes 18 Ağustos 1991 tarihinde Tres Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Perez Guedes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Martin Perez Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Perez Guedes'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Perez Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/perezguedesm

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/perezguedesm/

Martin Perez Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Perez Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Perez Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Perez Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olimpo

6 Temmuz 2012 yılında Racing Club

12 Temmuz 2013 yılında Olimpo

30 Haziran 2014 yılında Racing Club

1 Temmuz 2014 yılında Racing Club II

7 Ocak 2015 yılında Quilmes

31 Aralık 2015 yılında Racing Club II

7 Ocak 2016 yılında CA Temperley

30 Haziran 2016 yılında Racing Club II

26 Temmuz 2016 yılında Olimpo

30 Haziran 2017 yılında Racing Club II

14 Ağustos 2017 yılında CA Mitre

30 Haziran 2018 yılında Racing Club II

17 Ağustos 2018 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Racing Club II

2 Temmuz 2019 yılında Odisha FC

3 Eylül 2020 yılında Gimnasia (J)

23 Ocak 2021 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Martin Perez Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Perez Guedes şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.