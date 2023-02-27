Martin Perez Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perez Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Perez Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Perez Guedes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Martin Perez Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perez Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Perez Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perez Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Perez Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Perez Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Perez Guedes 18 Ağustos 1991 tarihinde Tres Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Perez Guedes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Martin Perez Guedes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Perez Guedes'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Perez Guedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/perezguedesm

http://www.instagram.com/perezguedesm/

Martin Perez Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Perez Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Perez Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Perez Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Olimpo

6 Temmuz 2012 yılında Racing Club

12 Temmuz 2013 yılında Olimpo

30 Haziran 2014 yılında Racing Club

1 Temmuz 2014 yılında Racing Club II

7 Ocak 2015 yılında Quilmes

31 Aralık 2015 yılında Racing Club II

7 Ocak 2016 yılında CA Temperley

30 Haziran 2016 yılında Racing Club II

26 Temmuz 2016 yılında Olimpo

30 Haziran 2017 yılında Racing Club II

14 Ağustos 2017 yılında CA Mitre

30 Haziran 2018 yılında Racing Club II

17 Ağustos 2018 yılında Def. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında Racing Club II

2 Temmuz 2019 yılında Odisha FC

3 Eylül 2020 yılında Gimnasia (J)

23 Ocak 2021 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında Universitario

Martin Perez Guedes kimdir

Martin Perez Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Perez Guedes şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Perez Guedes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Son Haberler
Osnar Noronha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osnar Noronha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osnar Noronha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osnar Noronha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seong Min Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Min Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seong Min Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seong Min Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorleys Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorleys Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorleys Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorleys Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sung Yueng Ki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yueng Ki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sung Yueng Ki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sung Yueng Ki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi