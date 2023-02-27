Martin Perveinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Perveinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Perveinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Perveinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Perveinis 16 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Perveinis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DC7 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys B futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys B takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Perveinis'nin FK Panevezys B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Perveinis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mperveinis50/

Martin Perveinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Perveinis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Perveinis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Perveinis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2022 yılında Panevezys B

Martin Perveinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Perveinis şuan FK Panevezys B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Martin Perveinis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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