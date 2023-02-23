Martin Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Petkov 15 Ağustos 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Детелинов Петков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Petkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Martin Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Petkov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Petkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mali.m.79/

Martin Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Levski Sofia

16 Ocak 2022 yılında Chornomorets

28 Şubat 2022 yılında Slavia Sofia

6 Eylül 2022 yılında Septemvri Sofia

Martin Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Petkov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Petkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia (-1/2019), Lokomotiv Sofia

Bulgaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.