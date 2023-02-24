Martin Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Petkov 15 Ocak 2001 tarihinde Chirpan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Петков Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Petkov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Martin Petkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Petkov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında Lokomotiv GO

30 Haziran 2020 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Kariana Erden

31 Aralık 2020 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Etar

1 Ocak 2022 yılında Botev Vratsa

18 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Dunav

5 Eylül 2022 yılında Minyor Pernik

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Martin Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Petkov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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