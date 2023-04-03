Martin Prasek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Prasek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Prasek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Prasek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Prasek 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Prášek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Prasek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Dynamo Ceske Budejovice B futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Prasek'nin SK Dynamo Ceske Budejovice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Prasek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Prasek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Budejovice U19
1 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice B
Martin Prasek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Prasek şuan SK Dynamo Ceske Budejovice B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí (2009 - 2019)
SK Dynamo České Budějovice (2019 - 2022)
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