Martin Prenkocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Prenkocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Prenkocevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Prenkocevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Prenkocevic 17 Şubat 1999 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Prenkocevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Prenkocevic'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Prenkocevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Prenkocevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Prenkocevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Prenkocevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında FK Decic Tuzi

20 Ocak 2018 yılında Kom Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında OFK Petrovac

14 Şubat 2019 yılında FK Decic Tuzi

10 Haziran 2019 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

13 Ağustos 2022 yılında KS Kastrioti

Martin Prenkocevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Prenkocevic şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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