Martin Rasner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rasner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rasner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rasner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rasner 18 Mayıs 1995 tarihinde Oberpullendorf şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rasner Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Rasner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Rasner'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Rasner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Rasner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Rasner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rasner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2007 yılında Pottschach Jgd

1 Ağu 2008 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2010 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U18

15 Temmuz 2013 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2015 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında Heidenheim

25 Temmuz 2017 yılında SKN St. Pölten

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2021 yılında FAC

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Martin Rasner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rasner şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Rasner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Wiesmath (08/2003-), SVSF Pottschach

Avusturya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.