Martin Rauschenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rauschenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rauschenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rauschenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rauschenberg 15 Ocak 1992 tarihinde Ribe şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martin Rauschenberg Brorsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rauschenberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Rauschenberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Rauschenberg'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rauschenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Rauschenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Rauschenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rauschenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB U19

1 Mart 2010 yılında Esbjerg fB

31 Ocak 2013 yılında Stjarnan

1 Ocak 2014 yılında Esbjerg fB

13 Mart 2014 yılında Stjarnan

27 Ocak 2015 yılında Gefle

1 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

21 Şubat 2019 yılında Stjarnan

14 Ağu 2020 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2021 yılında Stjarnan

8 Ocak 2022 yılında Gefle

Martin Rauschenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rauschenberg şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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