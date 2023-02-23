Martin Raynov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Raynov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Raynov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Raynov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Raynov 25 Nisan 1992 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Николаев Райнов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Raynov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Martin Raynov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Raynov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Raynov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Raynov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Raynov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Raynov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Beroe

1 Ağustos 2011 yılında Etar

31 Aralık 2011 yılında Beroe

1 Mart 2012 yılında Sliven

30 Haziran 2012 yılında Beroe

1 Ocak 2014 yılında Bansko

30 Haziran 2014 yılında Beroe

1 Temmuz 2014 yılında Haskovo

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiv GO

14 Ocak 2016 yılında Lok. Plovdiv

20 Ocak 2017 yılında Beroe

5 Şubat 2019 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

10 Eylül 2021 yılında FC Arges

7 Şubat 2023 yılında Lok. Sofia

Martin Raynov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Raynov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Raynov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yantra (Gabrovo) (2000-2005), PFC Beroe Stara Zagora (2005-2011)

Bulgaristan takımında 22 numaralı formasıyla 10 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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