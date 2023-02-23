Martin Remacle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Remacle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Remacle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Remacle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Remacle 16 Mayıs 1997 tarihinde Verviers şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Martin Christophe Jannick Remacle şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Remacle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELYX SPORTS yapmaktadır. Martin Remacle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Remacle'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Remacle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/remacle_44/

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Martin Remacle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Remacle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Remacle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Remacle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Standard U21

29 Ocak 2017 yılında Torino U19

1 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2018 yılında Agia Napa

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında URSL Visé

15 Temmuz 2020 yılında Pandurii

22 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2021 yılında FC Botosani

26 Ocak 2022 yılında U Cluj

30 Haziran 2023 yılında FC Botosani

Martin Remacle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Remacle şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Remacle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard Liége

Belçika U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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