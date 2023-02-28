Martin Riffo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Riffo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Riffo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Riffo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Riffo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Riffo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Riffo'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Riffo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Riffo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Riffo şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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