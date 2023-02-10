Martin Rio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rio 14 Mart 2001 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Martin Rio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Rio'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Rio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Rio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Rio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2020 yılında Haro Deportivo

1 Şubat 2021 yılında Talleres RE

6 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

17 Ocak 2023 yılında Quilmes

Martin Rio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rio şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.