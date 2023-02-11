Martin Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rivero 13 Kasım 1989 tarihinde Roldán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Horacio Rivero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rivero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Rivero'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rosario Central

1 Şubat 2012 yılında Colorado

31 Aralık 2013 yılında Rosario Central

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2014 yılında Chivas USA

14 Ocak 2015 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2016 yılında CA Unión

14 Temmuz 2017 yılında Patronato

1 Temmuz 2018 yılında Belgrano

8 Şubat 2021 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Martin Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rivero şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rosario Central (-12/2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.