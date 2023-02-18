Martin Robaina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Robaina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Robaina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Robaina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Robaina 8 Nisan 1999 tarihinde Arroyo Seco, Santa Fe şehrinde doğmuştur. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Leonel Robaina Stangoni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Robaina Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S & E Management yapmaktadır. Martin Robaina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Robaina'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Robaina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Robaina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Robaina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Robaina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2021 yılında NK Vukovar 1991

Martin Robaina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Robaina şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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